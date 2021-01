Por causa de chuvas, abertura da Ciclorrota em Pontal foi adiada

A Paraná Esporte comunica o adiamento da terceira etapa do programa Pedala Paraná, prevista para acontecer no próximo domingo (31) em Pontal do Paraná – na Estrada do Rio Guaraguaçu.

“O motivo foram as fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias e que causaram sérios danos ao trajeto, impossibilitando que a trilha possa ser feita com a devida segurança por parte dos ciclistas”, explica nota divulgada hoje pela manhã.

Uma nova data será definida, informa a Paraná Esporte.