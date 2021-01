Policiais recuperam cachorra furtada há 4 meses em Pontal do Paraná

Fonte e foto: PCPR

Policiais civis da operação Verão Consciente recuperaram uma cachorra que havia sido furtada no há quatro meses, no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná.

De acordo com a tutora, o animal foi furtado do quintal de sua casa em setembro do ano passado. Ela procurou a Delegacia da Polícia Civil, que fica no mesmo balneário, e registrou o boletim de ocorrência.

Há poucos dias, ela viu a cachorra na companhia de outra pessoa e imediatamente comunicou à Delegacia. Os policiais civis realizaram investigações, localizaram a casa onde o animal estava e solicitaram um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento, uma mulher, de 45 anos, se identificou como responsável pela cachorra e foi encaminhada para a delegacia, onde alegou que havia comprado o animal de terceiros. Ela foi indiciada pelo crime de receptação.

A Polícia Civil comunicou a vítima que havia recuperado o animal e fez a entrega.