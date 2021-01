PM faz Operação Vida em Matinhos e em Paranaguá

Fonte e fotos: PMPR

De acordo com a Polícia Militar, objetivo “é desestimular a prática de homicídios e demais crimes contra a vida com intensificação das atividades de prevenção”

Bairros residenciais, áreas comerciais e pontos de maior concentração de pessoas de Paranaguá e Matinhos estão recebendo atenção especial da Polícia Militar desde as 19h sexta-feira (29), “enquanto for necessário, por meio da Operação Vida”, informa a PM.

O balanço da primeira noite de operação foi de 373 pessoas abordadas e 63 veículos vistoriados. Dois homens foram presos e um adolescente, apreendido. As ações vão desde abordagens nas ruas, passando por bloqueios policiais, até cumprimento de mandados judiciais e não tem data para acabar. No litoral, a operação acaba somando-se à Operação Verão Consciente 2020/2021.

Na área do trânsito, foram lavrados 270 notificações, sete veículos foram recolhidos por estarem irregulares e três notificações por embriaguez ao volante foram emitidas. As duas pessoas presas foi por tráfico de drogas e o adolescente acabou apreendido por envolvimento no mesmo crime. O trabalho das equipes policiais nas ruas resultou nas 373 abordagens a pessoas e 63 vistorias a veículos, o que reflete em uma grande prevenção, já que desta forma é possível identificar pessoas mal intencionadas e materiais ilegais que possam estar em circulação.

O objetivo da Operação Vida, segundo o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Renato Rodrigues Júnior, é desestimular a prática de homicídios e demais crimes contra a vida com intensificação das atividades de prevenção.

“A estratégia é saturar as regiões com viaturas e equipes nas ruas para, além de evitar crimes, aumentar a sensação de segurança das pessoas. Nossa intenção é reduzir os índices de criminalidade, não só aqui, já que a operação acontece em todo o Paraná. Em Paranaguá fizemos uma ação conjunta com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, e com isso vamos dar uma pronta resposta à população no sentido de reduzir os crimes”, disse coronel Renato.

Planejamento – O 6º Comando Regional e o Setor de Planejamento do Verão Consciente 2020/2021 analisaram os índices criminais de uso de arma de fogo, tráfico de drogas e de mortes violentas dos municípios litorâneos, com o mapeamento dos pontos mais críticos onde a incidência de crimes é maior. O estudo embasou a aplicação das equipes nas ruas, que reforçam as atividades nesses locais para reduzir ao máximo a chance de casos de violência ocorrerem.

Aliado à presença ostensiva, houve apoio do Serviço de Inteligência para auxiliar no direcionamento dos locais que possuem atividade criminosa. Os policiais militares estão reforçando as ações preventivas, como abordagens a pessoas e veículos, bloqueios de trânsito, blitzes, fiscalizações, cumprimentos de mandados judiciais e abordagens a estabelecimentos comerciais suspeitos. Os trabalhos ocorrem tanto nas áreas residenciais quanto comerciais e na orla marítima dos municípios.

Tecnologia – A PM aplicou a tecnologia a favor da segurança pública para complementar o esforço da operação. Em Paranaguá, os policiais militares contaram com o caminhão POE (Plataforma de Observação Elevada), que possui câmeras de alta definição e longo alcance, permitindo que a coordenação do policiamento possa visualizar atividades ilícitas e direcionar equipes de maneira incisiva.

Em Paranaguá, o lançamento oficial dos trabalhos foi no Aeroparque. Já em Matinhos, o início da operação foi em Caiobá, na orla marítima. Nos dois municípios, a Operação Vida conta com frações de tropa do 9º Batalhão de Polícia Militar – por meio da Radiopatrulha e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), por meio da Companhia Tático Móvel de Trânsito (Cotamotran), do Pelotão de Eventos e equipes do Verão Consciente.