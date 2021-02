Litoral tem 81 novos casos confirmados de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta segunda-feira (1º) mais 81 casos de covid-19 no Litoral. Os novos casos foram em Paranaguá (36), Pontal do Paraná (16).Matinhos (13), Guaratuba (12) e Antonina (4).

A região soma 18.458 casos, 11.915 recuperados e 328 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

As mortes ocorridas no domingo (31) em Paranaguá e Guaratuba e informadas pela manhã pelo Hospital Regional não constam no informe da Sesa.

No Paraná, são 2.643 novos casos confirmados e 18 mortes registrados hoje. O Estado já 547.827 confirmações, 400.375 pessoas recuperadas e 9.971 mortos em decorrência da doença.