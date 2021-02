Marinha alerta para ondas de 4 metros em alto-mar

A Marinha alerta para ondas de até 4 metros de altura, em alto-mar, entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro a partir da manhã de sexta-feira (5) e noite de sábado (6).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a agitação no mar poderá ser consequência da frente fria que se aproxima da região e da propagação de um sistema de marulhos (ondas de comprimento longo.

O CHM informa que também haverá condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sul a Sudeste, com até 4 metros de altura, na faixa litorânea do estado de Santa Catarina ao sul de Florianópolis, entre a noite de quinta-feira (4) e a noite de sábado.