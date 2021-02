Prefeitura de Guaratuba mantém volta às aulas dia 18

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

Reunião nesta quarta-feira (10) da Secretaria Municipal da Educação com as diretoras das Escolas Municipais manteve o retorno das aulas do ensino fundamental para o dia 18 de fevereiro. Tanto os alunos que os pais optaram pelo presencial como os alunos do ensino remoto retornam nessa data.

A secretária da Educação, Fernanda Monteiro, consultou as diretoras sobre o retorno devido ao anúncio da SEED (Secretaria da Educação e do Esporte), do governo do Paraná, na terça-feira (9) que adiou a volta das aulas presenciais na rede estadual de ensino para o dia 1º de março. Até então, a retomada presencial das atividades estava prevista para o dia 18 de fevereiro.

A decisão pelo retorno do municipal na data do dia 18 deste mês leva em conta o adiantado planejamento da volta às aulas que está sendo executado desde o início do ano com total atenção aos protocolos sanitários contra à Covid-19 e participação intensa da Secretaria Municipal da Saúde.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba