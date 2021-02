Delegacia Móvel fica no Litoral até terça-feira

A Delegacia Móvel da Polícia Civil do Paraná (PCPR) está instalada na Praia Central de Guaratuba, e ficará até a noite de sábado (13). De domingo (14) a terça-feira (16) estará em Matinhos, na Av. Atlântica, em frente ao número 1900.

Os policiais civis estão à disposição para atender a população das 12h às 22h. O objetivo da instalação da Delegacia Móvel é inibir possíveis ocorrências de criminalidade, além de aproximar a PCPR dos veranistas, que também podem registrar boletins de ocorrência, obter orientações quanto ao atendimento de polícia judiciária e informações de caráter preventivo.

Os policiais civis também vão orientar pais e familiares a respeito de cuidados com as crianças. Pulseiras de identificação com o nome e telefone de crianças também serão distribuídas.

Monitoramento por drones também serão realizados para poder auxiliar na verificação de ocorrências, aglomeração e verificação de banhistas em risco.

A participação da PCPR também contribui na fiscalização para que as regras sobre a covid-19, a cargo da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária.