Litoral tem mais 4 mortes, mas Sesa retira 6 óbitos registrados por engano

O Litoral tem um saldo de 176 novos casos confirmados neste sábado (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): 81 em Guaratuba, 43 em Matinhos, 18 em Paranaguá, 16 em Antonina, 10 em Pontal do Paraná, 5 em Morretes e 3 em Guaraqueçaba. Os números levam em conta a exclusão de 5 casos, com óbitos, em Paranaguá e 1 em Guaratuba registrados em duplicidade pela Sesa.

A região soma hoje 20.622 confirmações, 12.595 pessoas recuperadas e 362 óbitos. São 2 óbitos a menos do que no informe de ontem.

De Guaratuba, foi registrada hoje a morte de uma moradora do bairro de Coroados, de 67 anos, que estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo. O óbito foi informado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. Guaratuba permanece com 55 óbitos no informe da Sesa porque houve a exclusão do senhor de 98 anos que havia sido notificado pela Sesa duplamente no dia 23 de agosto de 2020.

Em Paranaguá, morreram mais 3 pessoas, mas foram excluídos 5 registros errados:

Um caso e óbito confirmado (M,71) no dia 2/7/2020

Um caso e óbito confirmado (M,41) no dia 23/7/2020

Um caso e óbito confirmado (M,82) no dia 31/8/2020

Um caso e óbito confirmado (F,71) no dia 4/7/2020

Um caso e óbito confirmado (F,62) no dia 5/1/2021

A Sesa também divulgou neste sábado 3.850 novos casos e 65 mortes no Estado. O Paraná agora tem 607.632 casos confirmados, 449.980 pessoas recuperadas e 11.034 mortes.