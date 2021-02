Operação aérea identifica corte de vegetação nativa em Guaratuba

Uma operação conjunta do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) do Instituto Água e Terra (IAT) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaratuba identificou 13 pontos com focos de corte de vegetação nativa. A ação aconteceu na tarde de segunda-feira (22).

A operação contou com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Além do corte de vegetação, foram constatadas ocupações irregulares, “entre outros crimes ambientais”,e acordo com a PM. Esses pontos que foram identificados serão repassados para as equipes que farão a fiscalização e as autuações necessárias em terra.

O sobrevoo começou no perímetro urbano, alcançou o Parque Estadual Boguaçu, foi até a região rural e se estendeu ao Parque Natural Municipal Lagoa do Parado. No Boguaçu foram identificadas irregularidades no entorno e até mesmo no interior da unidade de conservação. Na localidade de Itinga também foi constatado supressão de vegetação em um local cujo responsável já foi autuado, porém apresentava indícios de avanços.



Na localidade de Vista Alegre, próximo ao Morro do Cabaraquara, também foi verificado que um local onde houve corte de vegetação que havia já fiscalizado não apresentou avanço.

Fonte: PMPR