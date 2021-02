Guaraqueçaba amplia toque de recolher e limita diversas atividades

A prefeitura de Guaraqueçaba determinou toque de recolher entre as 22h e as 6h, duas horas antes e 1 hora depois da regra do governo estadual e válida em todo o Paraná.

Também proibiu cultos religiosos presenciais, eventos esportivos e o uso das quadras poliesportivas ou campos de futebol. Bares, lanchonetes, restaurantes e similares deverão atender apenas por delivery ou retirada no balcão.

Táxis náuticos e barcos maiores estão autorizados a funcionar nas segundas, quartas e sextas-feiras com a capacidade máxima de 70%. Também está limitado o transporte de mercadoria e bagagens nestes táxis.

Hotéis, pousadas e similares só podem funcionar com 50% da capacidade. Serviços considerados essenciais, como lotéricas devem funcionar com 30% da capacidade.

O decreto, assinado nesta terça-feira (24) pela prefeita Lilian Ramos Narloch, entrou em vigor nesta quinta-feira (25) e vale até o dia 12 de março.