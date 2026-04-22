Prefeitura intensifica serviços na Ilha dos Valadares com obras, limpeza e ações de conscientização

Ao longo da semana, equipes atuaram em diferentes frentes, promovendo melhorias na infraestrutura, manutenção de espaços públicos e orientação à população

Fotos: Tiago Martins / PMP

A Prefeitura de Paranaguá realizou, ao longo da última semana, uma série de serviços considerados essenciais para a comunidade da Ilha dos Valadares. Entre as ações, a fabricação de bloquetes, lajotas e meios-fios seguiu de forma contínua, garantindo suporte às obras e manutenções em andamento.

Na área de infraestrutura, foram executados serviços de contenção de erosão na Rua Hugo Roberto Rodrigues, no bairro Vila Bela. Além disso, equipes realizaram reparos em lajotas nas proximidades da Praça Cyro Abalém, importante ponto de acesso à Ponte Domingos Massa e à Passarela Antônio José Sant’Anna Lobo Neto.

Sob a coordenação do secretário regional Leandro Ribeiro de Oliveira, servidores da Secretaria Regional da Ilha dos Valadares também atuaram na manutenção de espaços públicos. Foram realizadas roçadas na Unidade Básica de Saúde Norberto Costa e no Centro Municipal de Educação Infantil Arcelina Ana de Pina, no bairro Sete de Setembro.

De acordo com o responsável pelas equipes de roçada, Edinaldo Santos, o trabalho tem impacto direto na comunidade. “A manutenção desses espaços é fundamental para garantir mais segurança e bem-estar para quem utiliza os serviços diariamente”, destacou.

As ações incluíram ainda a retirada de entulhos, sob responsabilidade de Adilson Macambira, e a limpeza da Praça Cyro Abalém, coordenada por Tiago Salgueiro, contribuindo para a organização e conservação de um dos principais pontos de circulação da região.

Além dos serviços operacionais, a semana também foi marcada por um trabalho de conscientização ambiental. De segunda a sexta-feira, uma equipe formada por Jurema Ferreira, Claudia Neves, Adilson Macambira e Tony Granza esteve em contato direto com moradores, orientando sobre o descarte correto do lixo.

“Temos trabalhado diariamente no recolhimento de entulhos e peço à população que faça a solicitação para que possamos realizar a retirada”, disse Macambira.

Durante a ação, foram distribuídos sacos de lixo e panfletos informativos, além de realizadas conversas educativas com a população que circulava pela Praça Cyro Abalém. “A conscientização é um passo importante para manter a cidade limpa e organizada. Quando cada um faz a sua parte, todos ganham”, reforçou Jurema Ferreira durante a atividade.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio