Prefeitura de Paranaguá entrega kits escolares e anuncia R$ 6,7 milhões em materiais na educação

Entrega ocorreu na Escola Municipal em Tempo Integral Dr. Aníbal Ribeiro Filho e inclui materiais escolares, uniformes de verão e equipamentos tecnológicos para alunos e profissionais da rede municipal

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá realizou na manhã desta quarta-feira, 22, a entrega de kits de materiais escolares, uniformes de verão e equipamentos tecnológicos para alunos e profissionais da rede municipal de ensino. A cerimônia aconteceu na Escola Municipal em Tempo Integral Dr. Aníbal Ribeiro Filho, no bairro Parque Agari, e contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, da vice-prefeita Fabiana Parro, além de secretários municipais e representantes da unidade escolar.

Durante o evento, o prefeito Adriano Ramos destacou a qualidade dos materiais entregues e explicou o motivo do atraso na distribuição.

“Gostaríamos de ter entregue todo esse material há dois meses, mas houve uma impugnação no processo por conta de um item específico. Mesmo assim, conseguimos cumprir essa etapa e estamos investindo mais de R$ 6,7 milhões em materiais para toda a rede”, afirmou.

O prefeito também ressaltou o cuidado na escolha dos produtos. “Prezamos sempre pela qualidade. Sabemos que o custo é maior, mas isso garante melhores condições de ensino e mais igualdade para todos os alunos da rede municipal”, completou.

Segundo ele, a entrega será dividida em etapas, considerando as necessidades climáticas da cidade. “Optamos por fazer duas entregas. Paranaguá é uma cidade quente, então agora entregamos o kit de verão e, mais próximo do inverno, faremos a entrega do kit de inverno, pensado especialmente para atender as necessidades das crianças no dia a dia”, explicou.

Adriano Ramos ainda destacou que as melhorias estruturais nas escolas continuam sendo prioridade da gestão. “Estamos realizando manutenções importantes, principalmente na parte elétrica, que muitas vezes não é visível, mas é essencial para o funcionamento adequado das escolas, especialmente com o uso de ar-condicionado”, disse.

A vice-prefeita Fabiana Parro reforçou o compromisso com a qualidade dos materiais entregues. “Não é porque é da prefeitura que não precisa ser de qualidade, pelo contrário. Foram dias analisando cada item para garantir que nossas crianças recebam o melhor”, afirmou.

O secretário municipal de Educação e Ensino Integral, Thiago Casas do Nascimento, celebrou a entrega e destacou o alcance da ação. “É um momento de muita felicidade. Já havíamos atendido escolas integrais e agora conseguimos contemplar toda a rede municipal com kits, mochilas, uniformes e equipamentos para professores e demais profissionais da educação”, disse.

Ele também enfatizou que as reformas nas unidades seguem em andamento. “Temos 84 instituições e um grande volume de demandas. Estamos priorizando a parte elétrica, que é uma questão emergencial, além de um investimento de R$ 3,8 milhões em manutenção”, explicou.

O secretário detalhou ainda os materiais entregues aos estudantes. “Os kits contam com itens diferenciados, como lápis em cores metálicas, canetinhas de melhor qualidade e instrumentos específicos para determinadas séries. Tudo foi pensado para estimular o aprendizado e dar melhores condições de ensino”, concluiu.

A diretora da Escola Municipal Aníbal Ribeiro Filho, que foi palco da entrega simbólica de kits escolares aos alunos e de pastas destinadas aos professores e profissionais da educação, Denise Correia Dério, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos estudantes e valorização dos educadores. “Ficamos muito felizes de a Escola Aníbal ser escolhida para fazer essa entrega simbólica. Estamos muito felizes de ter conosco o prefeito, a vice-prefeita e o nosso secretário, para que a gente possa entregar esse material para as crianças. É de extrema importância que as crianças tenham acesso a materiais de qualidade. Ficamos muito felizes com os kits e também com a pasta que os professores estão recebendo. As crianças estavam bem ansiosas e muito felizes. Esse material vem agregar muito na aprendizagem delas”, finalizou.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio