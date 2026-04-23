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Governo do Estado anuncia nome da Ponte de Guaratuba: Ponte da Vitória

Redação
Segundo o Governo, o nome foi escolhido porque a obra “representa a vitória dos paranaenses que há décadas sonharam com essa ligação, a superação de dificuldades e a conquista de um objetivo”
Foto: Jonathan Campos/AEN

Ponte da Vitória. Esse é o nome escolhido da Ponte de Guaratuba, que será inaugurada na próxima quarta-feira (29) e que colocará fim há uma espera de mais de 40 anos.

De acordo com o Governo do Estado, “a escolha pelo nome representa a vitória dos paranaenses que há décadas sonharam com essa ligação, a superação de dificuldades e a conquista de um objetivo”.

Com inauguração prevista para o fim da tarde, a população poderá acompanhar um show de luzes, drones e fogos de artifício diretamente da estrutura, uma comemoração a altura do impacto que será gerado com a entrega da ponte.

Obra emblemática do Governo do Paraná, a construção de uma ligação na Baía de Guaratuba estava prevista na Constituição do Estado devido ao seu potencial de levar desenvolvimento para a região. Depois de décadas de espera, os paranaenses conquistaram, de fato, a vitória de ter uma ponte integrando o Litoral do Estado.

“A entrega à população representa uma conquista que muitos julgavam não ser possível. Por isso, nada melhor que Ponte da Vitória para representar esse momento único na história do Paraná”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um investimento de mais de R$ 400 milhões do Governo do Estado e é considerada uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com 1.240 metros de extensão, a estrutura conta com quatro faixas de tráfego, além de ciclovia e áreas destinadas a pedestres. Projetada para substituir a travessia por ferry boat, a estrutura vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios para cerca de dois minutos.

Confira o vídeo mais recente das obras:

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