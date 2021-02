Decreto de Matinhos confirma restrições ao comércio e barreiras nas entradas

A Prefeitura de Matinhos publicou hoje o Decreto 280/2021, assinado ontem pelo prefeito Zé da Ecler, com a adoção de medidas mais severas no combate à covid-19.

O prefeito informou que telefonou para o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, “solicitando o aumento do efetivo das forças de segurança e saúde públicas, recebendo como resposta a prorrogação da Operação Verão em todo o litoral”.

As medidas do decreto são basicamente as mesmas anunciadas na quarta-feira pela imprensa com limitação no funcionamento do comércio e atividades não essenciais e a implantação de barreiras nas três entradas da cidade, nos limites com Guaratuba, Pontal do Parana (na PR-412) e Paranaguá-Pontal (PR 508 – Alexandra Matinhos).

Confira a íntegra do decreto.