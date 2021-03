COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS – SICOOB CREDICANOINHAS/SC

CNPJ Nº 78.834.975/0001-02 NIRE Nº 42400011292

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Canoinhas – SICOOB CREDICANOINHAS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 154 (cento e cinquenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da Sede, situado na Rua Álvaro Soares Machado nº 456, Bairro Tricolin, no município de Canoinhas/SC, no dia 15 de março de 2021, às 16 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-20, compreendendo: a) Relatório da gestão;

b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020; c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Relatório de auditoria independente.

2) Destinação das sobras apuradas.

3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2025.

4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023.

5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canoinhas, SC, 26 de fevereiro de 2021.

Francisco Greselle

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgados, em 25-02-2021, no site institucional: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralscrs/demonstrativos-financeiros.

2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficará aberta, na sede administrativa da cooperativa, até às 15 horas do dia 05-03-2021.