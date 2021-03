PM apreende 3kg de maconha em casa usada para o tráfico

Um homem de 43 anos foi preso por tráfico de droga na noite desta quarta-feira (3) durante uma abordagem dos policiais militares da operação Verão em uma casa no bairro Piçarras, em Guaratuba. No imóvel, situado na avenida Água Verde, havia mais de três quilos de maconha, divididos em tabletes e pacotes com morruga (não prensada).

Os policiais fizeram a abordagem após notarem o comportamento suspeito de dois homens e por saberem que outras denúncias sobre a movimentação suspeita no local já tinham sido feitas à PM. Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens fugiu ao ver a viatura e jogou fora uma porção de maconha, mas o outro acabou abordado dentro da residência.

Ao ser feita uma vistoria foram encontradas porções de maconha em várias partes da casa, totalizando 3,1 quilos de droga, além de R$ 1.385,00 em dinheiro trocado. O homem acabou preso e encaminhado à 8ª Delegacia Regional de Polícia de Guaratuba.

Foto: Divulgação PMPR

Fonte: Marcia Santos / PMPR