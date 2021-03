Roberto Justus discute novas medidas contra covid com Câmara e empresários

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O prefeito Roberto Justus e o Comitê de Gestão de Crise Interinstitucional de Enfrentamento à Covid-19 do município de Guaratuba realizaram uma reunião ampla nesta quarta-feira (10) para discutir as novas medidas de enfrentamento à covid-19.

Além de membros do comitê, participaram das discussões o vereador e presidente da Comissão Covid-19 da Câmara Municipal, Fabiano Cecílio da Silva, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig), Braulio Augusto Pedrotti, e representantes de cada setor empresarial da Acig.

De acordo como Justus, “não tem nada mais urgente na nossa cidade, nos precisamos focar na contenção, no combate desse vírus na nossa cidade, precisamos pensar no coletivo, raciocinar com espírito público”. Ele pediu aos presentes sugestões do que fazer para frear a pandemia na cidade.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, fez uma explanação sobre a situação epidemiológica preocupante da cidade, da elevação dos números de casos e óbitos, da procura maior ao sistema de saúde, da falta de leitos de UTI no Estado, principalmente, por causa do agravamento clínico das pessoas com Covid-19. Ele comentou que o colapso coincide com a circulação no Paraná da variante do vírus P1, detectada no Amazonas. “Os pacientes estão chegando mais graves, o sistema de saúde está colapsando e, em breve, não conseguiremos atender nem outras enfermidades”, ressaltou.

O presidente da Acig pediu uma salva de palmas para o secretário da Saúde e disse também que entende a situação de saúde, mas falou da questão econômica do comércio. “As empresas querem ajudar atuando como educadores, seguindo as orientações da Vigilância Sanitária e que a Vigilância continue com o trabalho de fiscalização”, disse Braulio Pedrotti. Ele finalizou dizendo que a sugestão da Acig é para que se aumente a fiscalização dos estabelecimentos.

A secretária Municipal da Educação, Fernanda Monteiro, falou do intenso trabalho para a retomada das aulas mas que, acima de tudo, está o interesse público e a responsabilidade para recuar por causa do momento crítico que Guaratuba está vivendo.

Hermínio Molinari, coordenador da Vigilância Sanitária, falou do decreto estadual vigente e também do novo decreto municipal que está sendo estudado. Algumas medidas propostas foram discutidas com os representantes de cada área do comércio presente. A prefeitura deve divulgar decreto com as medidas entre quinta e sexta-feira.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba