Governo suspende volta às aulas presenciais nas escolas estaduais

Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra, em Guaratuba – Google Street

O Governo do Paraná informa que o retorno às aulas no modelo híbrido, com parte dos alunos presencialmente nas escolas, não vai ocorrer na próxima segunda-feira (15). Segundo nota divulgada agora há pouco, a data do retorno será decidida na semana que vem após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos casos de Covid-19.



“A decisão levou em consideração o cenário da pandemia”, informou o governo.



A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte já se reuniu com os chefes de Núcleos Regionais e explicou o posicionamento. A comunicação formal será feita ainda nesta sexta-feira (12) aos professores, profissionais da rede e pais dos alunos.



As aulas vão continuar de forma remota com os encontros virtuais realizados pelos professores no horário combinado no calendário da unidade educacional, sem prejuízo da formação educacional de milhares de jovens e adolescentes.