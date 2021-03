Matinhos e Pontal do Paraná confirmam barreiras a partir desta segunda-feira

Barreira adotada no início de março apenas pela Prefeitura de Matinhos. Foto: Prefeitura de Matinhos

Matinhos e Pontal do Paraná confirmaram a instalação de barreiras restritivas a partir de segunda-feira (15). Em Matinhos, moradores e pessoas que trabalhem em Guaratuba só poderão passar pela PR-508.

A Prefeitura de Matinhos adianta que, depois da meia-noite deste domingo (14), só poderão entrar na cidade os moradores, pessoas que trabalhem no município ou que estejam transportando cargas “que garantam o abastecimento do município”.

Os moradores devem comprovar o endereço através de fatura da Copel ou da Sanepar. “Como anteriormente, não serão aceitas faturas com taxa mínima, caso em que o morador deverá comprovar o domicílio eleitoral através de apresentação do título de eleitor”, explica a prefeitura.

“Os casos de vínculo empregatício, tanto de moradores de Matinhos que trabalhem nos municípios vizinhos, quanto de moradores de municípios vizinhos que trabalhem na cidade de Matinhos, deverão obrigatoriamente comprovar o vínculo empregatício através de documentos”.

Na barreira instalada no limite com o município de Pontal do Paraná, serão permitidas exclusivamente a passagem de moradores e trabalhadores que comprovem ambas as situações documentalmente.

Os moradores ou trabalhadores de Guaratuba terão a passagem autorizada exclusivamente pela rodovia PR-508 (Alexandra-Matinhos), também “mediante devida comprovação documental”.

Em Pontal do Paraná, o prefeito Rudão Gimenes, já assinou o Decreto nº 9.544, cancelando as medidas mais flexíveis adotadas na quarta-feira (10) e suspende, a partir de hoje (domingo, 14) “o funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o território” que havia autorizado.

“Fica suspensa a autorização de funcionamento presencial até as 14h30 aos restaurantes, lanchonetes e distribuidoras de bebidas” e “ficam suspensas as determinações do Decreto Municipal nº 9.536, de 10 de março de 2021, que forem contrárias ao Decreto nº 7.020, de 5 de março de 2021 do Governo do Estado do Paraná”.

De acordo com esse novo decreto, sem dar detalhes, “fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar barreiras sanitárias e demais medidas administrativas necessárias para coibir a aglomeração de pessoas”.

Em Guaratuba, o decreto instituindo as barreiras deve ser divulgado hoje. Também poderá incluir o lockdown anunciado para vigorar a partir de quarta-feira (17).

Nota da Prefeitura de Matinhos