Decreto regulamenta barreiras nas entradas de Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba / Arquivo

O Município de Guaratuba divulga o Decreto nº 23.785 que regulamenta o funcionamento das barreiras restritivas a partir desta segunda-feira (15). Elas serão instaladas “em locais e em horários definidos conforme interesse da Administração”.

Fica proibida a entrada e a circulação de ônibus e veículos de grande porte de turismo, demais veículos, bicicletas, motocicletas ou similares, que transportem turistas, veranistas ou pessoas oriundas de outros municípios, cuja justificativa para a entrada ou permanência no município de Guaratuba seja a prática de turismo, esportes, lazer, descanso, férias, quarentena ou compras.

Será liberado nas barreiras o acesso de veículos de carga para abastecimento de bens e serviços locais ou em passagem para outros municípios vizinhos.

Também serão liberados veículos com pessoas que comprovem vínculo de residência em Guaratuba, vínculo empregatício com empresas situadas no município e prestadores de serviços considerados essenciais.

Também estão podem passar veículos com pessoas que comprovem vínculo de residência ou empregatício com empresas em cidades vizinhas e veículos com emplacamento em Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá.

As pessoas que chegarem às barreiras restritivas devem comprovar os requisitos para passagem nas barreiras, utilizando-se de documentação física ou digital.

O decreto também interdita a circulação na Avenida Atlântica, na orla marítima, sendo permitido o acesso apenas para moradores.

Ao descumprimento do Decreto, os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização, deverão aplicar, cumulativa ou individualmente:

-Advertência;

– Condução dos infratores para a lavratura do Termo Circunstanciado pela prática dos crimes de: perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Código Penal); infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal) e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) dentre outros;

– Multa de R$ 100,00 até 20.000,00 a ser aplicada aos infratores, pessoas físicas descumpridoras deste decreto, aplicada conforme a gravidade atestada pelo agente fiscalizador e reincidência.

Os valores da aplicação de multa serão revertidos ao custeio das ações de enfrentamento à covid-19, da Secretaria Municipal da Saúde.

Eminente colapso pelo aumento de casos na cidade

Em Guaratuba, a partir do início de fevereiro, houve uma elevação abrupta do número de pacientes confirmados para a covid-19, impondo nos últimos 33 dias a confirmação de 1.079 casos e ocorrência de 38 óbitos, enquanto que, durante todo o ano de 2020 foram confirmados 1.413 casos e 34 óbitos.

A última atualização do sistema de Saúde do Estado registra uma fila de espera por leitos especializados de 1.184 pacientes, sendo 587 por leitos de UTI e 597 por leitos de enfermaria.

A Ala Covid do Pronto Socorro Municipal possui 12 leitos para cuidados clínicos e 8 leitos de suporte avançado, o que impôs ao município a ocorrência de 100% de lotação.

O volume abrupto de pacientes agravados, suspeitos ou confirmados, somados a situação crítica do Estado e País, tem imposto ao município a dificuldade em transferir pacientes para hospitais de referência, cujo espera na Central Estadual de Leitos é superior a 24 horas.

Diante de tal cenário e na iminência do colapso na rede pública de saúde do município, é necessária a adoção de medidas extremas que visem conter o volume de novas contaminações, permitindo a redução do número de pacientes críticos para sua correta assistência.