Hospital Regional informa mais uma morte de paciente de Guaratuba

O Hospital Regional do Litoral (HRL) informa mais uma morte por covid-19 de um paciente de Guaratuba: uma senhora de 75 anos, que faleceu ontem (terça-feira, 16).

A cidade vive a pior fase da pandemia, como todo o Brasil, mas tem se destacado no número de mortes aima da média. Oficialmente, pelos dados da Secretaria de Estado da Saúde de ontem, são 88 mortes. Com os novos casos, chega a 90, o que dá, aproximadamente, 240 mortes para cada 100 mil habitantes.

Nesta terça, morreu, no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, aos 49 anos, o pastor evangélico Gabriel Gonçalves, da Igreja Missionária à Sagrada Família. Ele estava internado no Pronto Socorro Covid de Guaratuba e foi transferido, intubado, na noite de segunda-feira.

No HRL há ainda 3 óbitos de pacientes internados por covid em investigação para confirmar a causa. No momento, há 51 pacientes internados pela doença: 36 confirmados, 14 em investigação e 1 com resultado negativo. O hospital tem entre 53 e 55 leitos covid disponíveis, sendo 30 UTI.

Na terça, o HRL informou a morte de 4 pacientes: 2 de Paranaguá, 1 de Antonina e 1 de Guaraqueçaba. A expectativa é que eles entrem no Informe Epidemiológico da Sesa nos próximos dias, assim como os novos casos de Guaratuba.