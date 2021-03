Litoral registra 32 casos e mais uma morte em Guaratuba

O Litoral tem mais uma morte por covid-19, em Guaratuba, e 32 novos casos registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)neste domingo (21).

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa que o óbito, ocorrido na última sexta-feira (19) e registrado hoje no informe da Sesa, é de um morador do bairro Eliane, de 63 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Os novos casos foram em Guaratuba (25), Pontal do Paraná (5), Matinhos (1) e Paranaguá (1). o Litoral tem 24.257 casos confirmados, 14.043 recuperados e 491mortos pela covid.

No estado todo, foram registrados foram 2.139 casos confirmados e 53 mortes. O Paraná chega a 791.390 contaminações, 565.860 recuperados e 14.779 óbitos.

O Ministério da Saúde, confirma mais 47.774 casos e 1.290 mortes neste domingo. O Brasil tem 11.998.233 confirmações, 10.449.933 recuperados e 294.042mortos pela covid. Há 1.254.258 pessoas com a infecção no momento.