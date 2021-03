Prefeitura de Guaratuba instala Central de Vacinação – não covid

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba criou uma Central de Vacinação para aplicação de outros imunizantes, que não contra a covid-19. O objetivo é retirar o fluxo de pessoas, principalmente crianças e seus familiares, das Unidades Básicas de Saúde que estão recebendo pacientes com sintomas respiratórios leves e também por causa do aumento de casos da covid.

A central funcionará a partir de hoje, no Ginásio do Parque Municipal, na região do Canela, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Na central a vacinação acontecerá apenas com agendamento pelo telefone Whatsapp (41) 9 9145-3951 ou na própria Central. Será atendida a demanda de todas as unidades de saúde.

Serão aplicadas todas as vacinas obrigatórias do calendário nacional de vacinação para crianças, adolescentes e adultos. É preciso levar a caderneta de vacinação.

65+ – Nesta semana, a Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar o plano de vacinação contra covid-19 para as pessoas com 65 anos ou mais.