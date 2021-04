Litoral tem mais 15 mortes por covid

O Litoral do Paraná teve 15 mortes por covid-19 confirmadas nesta sexta-feira (2), em 4 cidades: Paranaguá (9), Matinhos (3), Pontal do Paraná (2) e Guaraqueçaba (1).

Também foram registrados 171 casos em todos os sete municípios: Paranaguá (150), Guaratuba (7), Morretes (6), Matinhos (3), Pontal (3), Antonina (1) e Guaraqueçaba (1)

A região litorânea soma 26.140 confirmações, com 14.443 pessoas recuperadas e 582 mortes em consequência do novo coronavírus.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais 4.569 casos confirmados e 242 mortes. O estado chega a 850.531 casos, 601.654 recuperados e 17.066 mortes por covid.

A macrorregião Leste, que inclui as regionais do Litoral, Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e Telêmaco Borba, tiveram uma redução de 11% nos casos na semana epidemiológica 12 (3ª semana de março) em comparação com a semana anterior.