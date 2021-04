Complexo Turístico de Itaipu recebe certificado ISO 9001

Foto: PTI

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) concedeu à Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI), localizado em Foz do Iguaçu, a certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015.

O documento atesta que o Sistema de Gestão de Qualidade implementado no Complexo Turístico de Itaipu alcançou as exigências da norma internacional, que é a mais respeitada e conhecida norma de qualidade de processos de gestão do mundo. O sistema de gestão da qualidade contempla passeios turísticos como o Ecomuseu, a Visita Panorâmica e o Refúgio Biológico.

O PTI é responsável pela gestão e operação do turismo em Itaipu desde 2007, por meio de um modelo de gestão turística focado em sua autossustentabilidade e contribuição com o desenvolvimento regional.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressalta que a certificação concedida pelo Tecpar Certificação é válida para o escopo da Gestão e Operação dos Atrativos Turísticos do Complexo Turístico Itaipu. “A certificação é uma oportunidade de reavaliar processos em busca da melhoria contínua. As auditorias realizadas pelo Tecpar Certificação mostram que a gestão atua em conformidade com a norma”, observa.

O diretor administrativo financeiro da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Flaviano Masnik, destacou que mais de 22 milhões de pessoas já visitaram os atrativos turísticos do local. “O reconhecimento do Tecpar Certificação mostra que o trabalho que é feito no dia a dia do PTI é de qualidade e atende as normativas”, salienta.

Yuri Benites, gerente do Completo Turístico Itaipu, destacou que o trabalho realizado pela equipe venceu as dificuldades que vieram com a pandemia. “O processo de certificação é complexo e quando envolve pessoas, que é o caso do setor de turismo, há impactos grandes pela pandemia. A auditoria mostra as nossas potencialidades e as melhorias que podemos implantar”, afirmou.

Referência – A ISO 9001 é a norma internacional de sistemas de gestão mais utilizada mundialmente, sendo a referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade.

A normativa adota um ciclo de melhoria contínua e integra o pensamento baseado em risco, permitindo a competitividade da organização baseada nos pilares da sustentabilidade. Pode ser requerida por qualquer empresa pública ou privada, independentemente de seu ramo de atividade, setor ou porte.

Ter a certificação ISO 9001 é fundamental para aumentar a confiança do cliente e a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços em conformidade com as normas regulatórias, tornando-se um diferencial no segmento em que atua.

Tecpar Certificação – É a divisão do instituto responsável pela certificação de produtos e sistemas e atua há 24 anos. Atualmente, o Tecpar Certificação é acreditado para oferecer certificações pela ISO 9001 em 22 ramos de atividades.

Entre os produtos que podem ser certificados estão componentes elétricos e de telecomunicações, eletrodomésticos, produtos orgânicos e unidades armazenadoras.

Em sistemas, o instituto certifica Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001), Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO 14001), Sistema de Gestão da Qualidade para empresas do ramo da construção civil (PBQP-H/SIAC), Certificação Life, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (ISO 45001) e Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ – Módulo Rodoviário) e Sistema de Gestão de Segurança Viária (ISO 39001).