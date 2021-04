Cervejaria Curitibana lança a Cruzeiro München

Fotos: Fabiano Ferreira

Numa receita familiar escrita há 151 anos, a composição é de uma lager escura e leve, que pode ser harmonizada com sobremesas e carnes assadas, tem leve aroma de café e chocolate é maturada em temperaturas da época, em carvalho

A cada ano percebemos que o número de microcervejarias cresce de maneira exponencial, em todo país. A cada ida ao mercado na sessão das cervejas, percebemos uma marca ou um rótulo novo chamando atenção. Na capital dos paranaenses não é diferente, pois já se consagra como uma referência emergente no setor cervejeiro, atendendo a todos os consumidores apaixonados e apreciadores de um puro malte, não só no estado, mas em boa parte do país e mundo afora.

E você sabia que o Paraná abriga uma das cervejarias mais antigas do Brasil? A Cervejaria Cruzeiro foi a primeira do estado, construída por volta de 1870, junto ao Grande Hotel, na região central de Curitiba – um dos primeiros construídos na cidade – quando a produção cresceu, mudaram as instalações da fábrica para um bosque, no coração do bairro Batel. Há exatos 151 anos, os austríacos de Tirol, João e Jorge Leitner deram um pontapé inicial às produções de cervejas especiais para servirem aos seus hóspedes.

As produções aumentaram quando a comunidade germânica da época descobriu e também passou a frequentar o hotel para a consumir a bebida no local. Os Leitner começaram a servir uma cerveja de cor clara e com o passar do tempo, posteriormente, as cervejas foram evoluindo e outros rótulos também foram lançados. Hoje, a cervejaria é conduzida pelo bisneto de João Leitner, o empresário Beto Glaser.

Há dois anos, foi recuperada uma das jóias mais preciosas da família, a receita da Cruzeiro Keller, de cor clara, a mesma que seu bisavô fabricava naquela época. E há pouco tempo, encontraram os manuscritos da cerveja München. A cerveja lager preta, bem escura, estilo Munich Dunkel, com 5% de álcool (ABV) e 30% de amargor (IBU). Por ser uma cerveja puramente curitibana, ela tem se destacado muito bem e caído no gosto do público cervejeiro.

Beto Glaser conta que fica surpreso com os curiosos que chegam na Cervejaria Curitibana e pedem uma receita genuinamente Cruzeiro. “Nós fabricamos e vendemos exclusivamente a Cerveja Cruzeiro no nosso ponto. Todos que chegam perguntam, querem provar o mais novo lançamento das nossas cervejas. Percebo que a aceitação da galera é positiva quando experimentam um copo, pedem o segundo, terceiro e por aí vai. A cerveja está em processo limitado de fabricação, mas a ideia é tê-la com mais frequência e disponibilidade”, explica Glaser.

Todas as receitas da Cruzeiro foram escritas à mão e em alemão, pelo João Leitner. Elas estão sendo reorganizadas, traduzidas para que passem pelo processo de fabricação o mais similar possível como naquele tempo. “A ideia é reproduzir nos mesmos moldes. A cerveja é maturada com carvalho, nas mesmas condições de temperatura da época de sua fabricação original, fermentação e mesmo assim, alguns ingredientes, tiveram que passar por uma alteração”, ressalta.

As readequações foram necessárias, pois alguns insumos originais são totalmente diferentes de hoje em dia. “Dificilmente iria encontrar esses insumos, por isso pedi uma ajuda ao mestre cervejeiro da Babuína e Solo Um, o Lucas Gonçalves.

A receita passou por uma reformulação, onde conseguimos introduzir os ingredientes mais similares possíveis para não perder as características que reajam bem às temperaturas e preserve o sabor da Cruzeiro München”, concluiu Beto.

A cerveja Cruzeiro München tem aroma de café e chocolate, corpo médio, espuma densa, tem baixo teor alcoólico de 5% (ABV) e amargor leve com 30% (IBU). Ideal para acompanhar com uma torta de chocolate amargo e sobremesas. É indicada para harmonizar com pratos que tenham molhos mais consistentes e densos, e as carnes assadas também são sempre bem vindas.

Cervejaria Curitibana

Facebook e Instagram: @cervejariacuritibana

Endereço: Rua Nestor Victor 400 – Água Verde

Horário: Seg à Sex: 16h às 22h

Sáb: 11h às 22h

Whatsapp: 41 984 067 041

Texto e fotos Fabiano Ferreira