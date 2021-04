Dois caminhões evitam acidentes usando áreas de escape na BR-376

Na manhã deste domingo (25), dois caminhões usaram as áreas de escape para evitar acidentes na BR-376, em Guaratuba. A primeira vez, por volta das 9h25, foi no km 671,7. Um caminhão carregado com 10 toneladas adentrou 75 metros na rampa após falha nos freios.

A segunda entrada aconteceu por volta das 10h10, quando o motorista de um caminhão com 13 toneladas de carne percebeu que os freios falharam 1 km antes da área no km 667,3.

O veículo parou em segurança após percorrer 25 metros. De acordo com a concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, os dois motoristas já conheciam os dispositivos.