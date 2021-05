Covid: Sesa confirma 5 mortes em Paranaguá e 1 em Morretes

A Secretaria de Estado da Saúde ainda não registrou todos os óbitos por covid-19 ocorridos no Litoral, como, por exemplo, a morte de uma moradora de Guaratuba, de 64 anos, e de um homem de 50 anos, de Pontal do Paraná, ocorridas na quinta-feira (28), no Hospital Regional, mas registra seis mortes nesta sexta-feira (3). São cinco óbitos em Paranaguá e 1 em Morretes.

Foram confirmados hoje, mais mais 286 casos na região: Paranaguá (162), Pontal do Paraná (49), Matinhos (39), Antonina (17), Morretes (12), Guaratuba (4) e Guaraqueçaba (3).

O Litoral acumula 30.019 casos e 708 mortos.

O Paraná tem mais 4.674 casos e 168 mortes pela covid-19 registrados hoje. O estado tem 942.038 e 22.254 mortes.

O Brasil tem mais 68.333 casos e 2.595 mortes. O país chega a 14.659.011 confirmações e a 403.781 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.