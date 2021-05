Guaratuba libera abertura de todo o comércio já neste final de semana

A Prefeitura de Guaratuba acompanha o decreto estadual e permite a abertura de restaurantes, lanchonetes e do comércio não essencial todos os dias já neste final de semana.

A decisão foi tomada nesta manhã pelo Comitê de Gestão da Crise da Covid, órgão consultivo ampliado com a participação da sociedade civil, e respaldada pelo prefeito Roberto Justus, que foi quem presidiu a reunião. O novo decreto municipal – que ainda será publicado, mas que tem seus efeitos já em vigor – também altera algumas regras relativas aos hotéis e hospedagens. Confira o que mudou:

As atividades de prestação de serviços e de comércio de rua não essenciais poderão funcionar todos os dias das 8h às 20h, com limitação de 50% de ocupação.

Restaurantes, bares e lanchonetes poderão funcionar todos os dias, inclusive domingos, até as 23h, com limitação da capacidade em 50%. Fora desse horário será permitida apenas a modalidade de entrega.

O toque de recolher e a lei seca continuam vigorando diariamente no período das 23h às 5h.

O decreto estadual não trata restritivamente da hotelaria e o comitê opinou pela modificação da regra de ocupação, de modo que será alterado o decreto municipal. Será permitido que os hotéis trabalhem com 100% da capacidade, mantendo entretanto todas as outras medidas de biossegurança como manter o quarto 24 horas de quarentena após o checkout e principalmente só permitindo funcionar espaços coletivos e áreas de lazer mediante a obrigatoriedade de um protocolo prévio e específico perante a Vigilância Sanitária.

As instituições particulares de ensino, nos moldes da nova Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, também do dia 30 de abril, nº 432/2021, deixam de ter limite de 30% de alunos nas salas de aulas presenciais, contudo, mantendo as outras medidas de segurança como o distanciamento de 1,5 m entre carteiras.