Alerta de ventos de 75 km/h no litoral do Paraná

A Marinha informa que uma frente fria poderá ocasionar ventos de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, ao norte de Chuí, e do Paraná, ao sul de Superagüi, entre a manhã de quinta-feira (6) e a manhã de sexta-feira (7).

Este mesmo sistema meteorológico poderá provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção sudoeste a sul, com até 5 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a manhã de quinta e a noite de sexta.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.