Sesa exclui 2 óbitos registrados por engano no Litoral

O informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta segunda-feira (10) registrou uma morte por covid-19 no Litoral e retirou dois óbitos registrados por engano: um homem de 69 anos, incluído no dia 7 de janeiro como sendo morador de Guaratuba; e um mulher de 62 anos, notificada por engano no dia 25 de fevereiro, como residente em Matinhos.

A morte confirmada hoje também é de Matinhos. Ainda foram registrados hoje 183 novos casos da doença no Litoral: Paranaguá (98), Pontal do Paraná (33), Matinhos (32), Guaratuba (10), Antonina (5) e Morretes (5). O Litoral tem 31.646 casos e 753 mortes.

No Paraná, foram confirmados mais 4.824 casos e 154 mortes. O estado soma 983.666 casos e 23.780 óbitos. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (21), fevereiro (23), março (99), abril (228) e maio (4.411) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: março (1), abril (2), julho (3), agosto (1), setembro (2), novembro (16) e dezembro (17).

