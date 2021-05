Pedágio entre o Litoral e Curitiba na BR-277 sobe 7,6%

Imagem da câmera da Ecovia praça de pedágio em São José dos Pinhais nesta manhã de quarta-feira

O pedágio na BR-277 entre o Litoral e Curitiba, em São José dos Pinhais, subiu 7,6% nesta quarta-feira (12). A tarifa básica, para automóvel, passa de R$ 21,70 para R$ 23,30.

A concessionária Ecovia, que administra os trechos da rodovia, obteve uma decisão judicial que permite o aumento.

A nova tabela foi negada em novembro pela Agência Reguladora do Paraná (Agepar), que argumenta que a Ecovia não tem direito a reajustes do chamado “degrau de pista dupla”, por não ter duplicado trechos da rodovia previstos na concessão.

A Ecovia também informa que atingiu os R$ 100 milhões de descontos em favor dos usuários, conforme estabelecido no acordo de leniência por corrupção da empresa firmado com o Ministério Público Federal, que reduziu os valores das tarifas em 30%.

As tarifas com o aumento:

Motocicletas: de R$ 10,90 para R$ 11,70

Automóveis: de R$ 21,70 para R$ 23,30

Automóveis com carreta de um eixo simples: R$ 35,00

Veículos comerciais: R$ 19,50 (por eixo)

Ônibus: R$ 23,30 (por eixo)

Caminhão (3 eixos): R$ 58,50

Automóveis com carreta de eixo duplo: R$ 46,60