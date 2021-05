Guaratuba inicia campanha contra violência com crianças e adolescentes

Na terça-feira (11), membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), a secretária municipal do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, e a diretora Maricel Auer, entregaram ao prefeito Roberto Justus as máscaras faciais da campanha “Não Feche os Olhos: proteja nossas crianças e adolescentes”.

A data de 18 de maio foi instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Prefeitura de Guaratuba, com as secretarias da Saúde e Bem Estar e Promoção Social, o CMDCA e o Núcleo de Prevenção às Violências estão realizando ações de divulgação sobre a necessidade da observação e de denúncia no disque 100 de qualquer tipo de violência contra a criança e o adolescente.

Estiveram no gabinete as conselheiras Deisi Auxiliadora Haddad, Aline Liziero Martins Baraquet e a secretária executiva dos Conselhos, Flávia do Rocio Costa Santiago.

É muito importante que a população participe de maneira ativa, olhando e observando qualquer tipo de violência contra as crianças e os adolescentes.

🗣️ Qualquer evidência de violência contra a criança e o adolescente, denuncie, disque 100.

☎️ CMDCA – 41 3472-8613

☎️ Conselho Tutelar – 41 3442-8131

Fonte: Prefeitura de Guaratuba