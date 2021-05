Guaratuba tem mais 2 mortes por covid confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma mais 2 mortes por covid-19 no Litoral, ambas em Guaratuba.

A Secretaria Municipal da Saúde manifestou pesar pelos falecimentos, ocorrido no sábado (15) e trouxe algumas informações: uma moradora no bairro Piçarras, de 56 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; e um morador no bairro Eliane, de 58 anos, que estava no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Também foram registrados neste domingo (16) mais 143 casos na região: Paranaguá (108), Matinhos (11), Guaratuba (7), Pontal do Paraná (4), Morretes (4) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral soma 32.473 casos confirmados e 782 mortes pela covid.

A Sesa também registrou mais 5.083 casos confirmados e 73 mortes no Paraná. O estado chega a 1.012.530 casos confirmados e a 24.527 óbitos.

Os casos divulgados neste domingo são de janeiro (11), fevereiro (17), março (407), abril (361) e maio (4.203) de 2021, e de maio (1), junho (1), julho (4), agosto (4), setembro (3), outubro (3), novembro (22) e dezembro (46) de 2020.

O informe epidemiológico relata que 2.561 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 2.056 pacientes em leitos SUS (971 em UTI e 1.085 em enfermaria) e 505 em leitos da rede particular (285 em UTI e 220 em enfermaria).

A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos no Estado é de 96%.

Há outros 2.578 pacientes internados 989 em leitos UTI e 1.589 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.