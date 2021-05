Paraná quer incentivar turismo de motorhomes na retomada

Camping Municipal de Guaratuba. Foto: Guia MaCamp

Uma parceria entre o Grupo Estradeiros do Paraná e a Paraná Turismo vai desenvolver o turismo de motorhomes no estado na retomada pós pandemia. Guaratuba, com seu Camping Municipal e outros espaços particulares, é uma das cidades mais preparadas para voltar a receber esse público depois da pandemia, reconhecem os aficcionados.

A cidade passou a ser referência principalmente depois de 2015, quando a equipe da Secretaria de Turismo e Cultura apresentou a opção turística para motorhomeiros do Brasil e do Paraguai no Festival Internacional de Turismo das Cataratas, em Foz do Iguaçu.

Os motorhomes e o campismo são considerados entre as principais modalidades de turismo seguro. O tema foi apresentado pelos Estradeiros ao secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, e desde então esse segmento do turismo entrou no radar de projetos a serem desenvolvidos pelo Estado.

Entre os objetivos do projeto, conforme sugestões de grupos de motorhomeiros, está o de alocar pontos de apoio a motorhomes nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs) que ficam nas rodovias concessionadas que cortam o Estado.

Também devem ser realizados em algumas cidades paranaenses para a divulgação desse projeto voltado aos motorhomes. Alguns municípios do Paraná já contam com estruturas para motorhomes, como Guaíra, com o Centro Náutico Marinas; Santa Helena, com o Balneário Santa Helena; Campo Largo, com o Camping No Sol; e Guaratuba, com o Camping Municipal.

Um projeto piloto, com a parceria do Governo do Estado, também está sendo desenvolvido às margens do rio Paraná, no município de Icaraíma, na região noroeste.

A ideia, de acordo com o diretor de marketing e inovação da Paraná Turismo, Irapuan Cortes Santos, é transformar o Paraná em um tipo de hub para esse segmento, trazendo motorhomes de outras regiões do país e, principalmente, de outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Chile, que têm um número muito maior desses veículos, em relação ao Brasil. Enquanto o Brasil conta com cerca de 48 mil motorhomes, esses outros três países contam com cerca de 100 mil.

Divulgação – O Brasil conta atualmente com 20 grupos de campistas, que somam mais de 7 mil associados e ao todo são cerca de 48 mil motorhomes. Para atender os anseios de toda essa demanda, entre os dias 9 e 12 de dezembro, o Expotrade Pinhais recebe a 5ª edição do Expo Motorhome, evento bianual que reúne campistas de todo o Brasil e América do Sul.

O evento acontece no Paraná justamente porque a organização acredita no potencial de desenvolvimento do segmento no estado, que ainda é pouco explorado, mas pode ser expandido e consequentemente auxiliar na geração de renda dos municípios que contarem com estruturas para receber esses veículos.

Alexandre Rodolfo Boff, diretor-geral da Expo Motorhome, explicou que a busca pelo Paraná, tanto para o desenvolvimento do projeto para o motorhome, quanto para a realização do Expo Motorhome, é no sentido de fazer com que o Estado seja expoente de uma nova conjuntura no campismo e caravanismo na América do Sul, visto que aqui há litoral, serra e fronteira, fatores que acrescentam um grande valor agregado à intenção de viagem dos motorhomeiros.

A feira, além do público voltado aos motorhomes, também busca a atenção da população em geral, que terá a oportunidade de descobrir e entender mais sobre um estilo de vida diferenciado.

Imagem aérea do Camping Municipal de Guaratuba em 2018. Reprodução do Youtube / Josauro

Com informações da Sedest e arquivo do Correio do Litoral