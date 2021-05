Procurado por matar homossexuais já havia sido preso no Litoral

Vídeo de José Tiago deixando o prédio de David Júnior Alves levando pertences dele depois de matá-lo

José Tiago Correia Soroka, de 33 anos, suspeito de ter matado três homossexuais entre os dias 16 de abril e 4 de maio deste ano, em Curitiba e em Abelardo Luz (SC), já chegou a ser preso no Litoral, em 2015.

Neste domingo (16), um dia antes do Dia Internacional de Combate à Homofobia, Transfobia e Bifobia (17 de maio), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou fotos suas para a população ajudar a localizá- lo e para evitar que mais pessoas sejam vítimas do criminoso.

José Tiago é apontado como responsável pelas mortes de David Júnior Alves Levisio, ocorrida no dia 27 de abril, e Marco Vinício Bozzana da Fonseca, morto no dia 4 de maio, ambas em Curitiba. Ele também é suspeito do latrocínio (roubo com morte) de Robson Olivino Paim, no dia 16 de abril, em Abelardo da Luz (SC).

Ainda no dia 11 de maio, o homem tentou matar mais um homossexual, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Na ocasião, a vítima conseguiu resistir ao ataque, mas teve alguns bens roubados.

Roubo e capotamento na Alexandra-Matinhos

Na madrugada do dia 5 de outubro de 2015, José Tiago e mais dois homens roubaram um Fiat Uno no bairro Santa Felicidade, em Curitiba e fugiram para o Litoral. O caso foi noticiado no jornal online Cidadão em Ação.

Por volta das 6h da manhã eles capotaram o veículo, na altura do Km 15 da PR-508, no sentido Matinhos. Quando os socorristas chegaram eles já tinham fugido e deixaram o veículo abandonado na margem da rodovia.

Na mesma manhã daquela segunda-feira, aproximadamente às 8h30, eles foram localizados por policiais rodoviários do posto de Alexandra-Matinhos, e foram presos. José Tiago Correia Soroka, então com 27 anos, foi identificado como morador de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, os outros dois, de 23 e 26 anos, eram de Curitiba. Os três foram encaminhados para a 1ª Subdivisão da Polícia Civil, em Paranaguá.

Foto do suspeito, então com 27 anos, após ser preso em Matinhos. Foto: Cidadão em Ação

Latrocínios – A Polícia Civil explica que as três vítimas de José Tiago eram homossexuais e moravam sozinhas. Os três homens foram encontrados mortos na cama de suas residências com sinais de asfixia e tiveram pertencentes subtraídos.

De acordo com as investigações, o suspeito marcava os encontros por aplicativos de relacionamento entre homossexuais. Em um primeiro momento, o indivíduo trocava fotos com as vítimas e posteriormente se deslocava até a residência, ao chegar no local as estrangulava. Após o sufocamento as cobria com cobertas.

Denúncias – A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou pelo 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

Delegada Camila Ceconello resume caso e explica divulgação de imagens. Vídeo: PCPR

Fonte: PCPR e Cidadão em Ação: veja reportagem de 2015 completa