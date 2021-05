Guaratuba terá barreiras na entrada da cidade no final de semana

O Comitê de Gestão de Crise da Covid-19 de Guaratuba apoiou as novas medidas do governo estadual e decidiu pela implementação de barreiras restritivas nas entradas da cidade a partir desta sexta-feira (21). Só poderão entrar moradores, trabalhadores e fornecedores, mediante comprovação. Poderão cruzar a cidade veículos emplacados nos demais municípios do Litoral.

As prefeituras de Paranaguá e Pontal do Paraná também confirmaram, agora à tarde, a realização de barreiras, o que poderá ser seguido pelos demais municípios. A barreira de Paranagua ocorrerá entre os kms 11 e 12 da BR-277, a partir das 12h de sexta-feira, até as 12h de domingo (23). Pontal informou que sua barreira vai das 14h de sexta até domingo.

O comitê, que conta com representantes dos empresários, da Câmara de Vereadores e de outros segmentos, reuniu-se na quarta-feira (19) para discutir o novo decreto do Governo do Estado (nº 7.672/2021), publicado dia 17 de maio e, ainda, os decretos de Curitiba, que têm medidas mais restritivas como o fechamento de grande parte do comércio (inclusive supermercados) no final de semana na capital.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, abriu a reunião explanando sobre a situação epidemiológica de Guaratuba. Segundo ele, a média móvel de casos voltou a crescer após uma queda significativa. “Estamos com cerca de 10 confirmações diárias novamente, isso aumenta a pressão no sistema de saúde da cidade e reflete, principalmente, na ocupação de leitos da região e do estado”, afirmou.

O secretário mostrou a taxa de ocupação de leitos (clínicos e UTI) no Estado que continua operando no seu limite. “Se não fizermos uma ação agora que está crescendo os números de casos e já com a rede de saúde saturada, podemos chegar a uma situação de não termos nem como receber o paciente no nosso Pronto Socorro”, alertou o secretário da Saúde. Últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde traz o levantamento que há 690 pacientes na fila de leitos clínicos covid no estado. Só no litoral existem 18 pacientes aguardando um leito de UTI.

Sobre as medidas restritivas do novo decreto destadual, o coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari, ressaltou ao comitê que o decreto não permite flexibilização das medidas estaduais, apenas pode-se deixá-las mais rígidas ou ajustar com a realidade regional.

Após deliberação, o comitê apoiou as novas medidas do Estado, em vigor até dia 31 de maio, e decidiu pela implementação de barreiras restritivas nas entradas neste final de semana.

A restrição de circulação em todo Estado ocorre das 22h às 5h. Apenas o comércio essencial funcionará no domingo, menos restaurantes, lanchonetes e similares que poderão trabalhar somente com sistema de entrega. O delivery de serviços essenciais será permitido sem restrição de horário e dia.

Eventos sociais e atividades correlatas, feiras, casas noturnas continuam suspensos.

O comércio de rua poderá funcionar das 7h às 22h, com capacidade de 50% de segunda-feira a sábado.

Academias e similares poderão funcionar no horário das 6h às 22h, também de segunda-feira a sábado.

Supermercados poderão funcionar com capacidade de 30% e abrir aos domingos.

Hotéis deverão manter as 24h de quarentena dos quartos após saída do hóspede com as áreas sociais e de lazer fechadas.

Retomada

No final da reunião, o prefeito Roberto Justus, presidente do Comitê, lembrou que foi dada a incumbência ao Comitê de mobilizar uma força tarefa entre o poder público, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade civil para a criação de um plano de retomada da economia frente crise.

O prefeito pediu que os membros busquem em seus órgãos de representação e em seus segmentos ideias que possam ser trazidas para discussão no grupo, a fim de estimular a retomada gradual do turismo e do comércio pós pandemia.

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba