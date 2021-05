Governo vai apoiar barreiras e anuncia que vai aumentar capacidade da saúde

Prefeitos e chefe da Regional de Saúde explicam como pandemia e as medidas tomadas em Curitiba e Região Metropolitana afetam as cidades do Litoral

Fotos: Andressa Desyreé/SESA

Prefeitos do Litoral estiveram nesta quinta-feira (20), em Curitiba em uma reunião com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, para articulação de novas ações de enfrentamento à Covid-19 na região. Também participaram secretários municipais e deputados ligados ao Litoral.

Os prefeitos externaram a preocupação de que as medidas restritivas implementadas especialmente em Curitiba e Região Metropolitana possam ter reflexo no Litoral, atraindo mais pessoas para suas cidades, resultando em aglomerações e reuniões proibidas na Capital, principalmente nos finais de semana.

“Pedimos aos prefeitos e secretários municipais que falassem sobre a realidade de cada um dentro do atendimento hospitalar e de todas as ações que compõem o enfrentamento à covid-19 no Litoral para articularmos novas ações nesta região”, disse Beto Preto. “Estamos analisando as estruturas já existentes e pretendemos ampliar a capacidade de atendimento, dentro de uma reorganização da rede assistencial hospitalar na região”, disse o secretário.

Atualmente, o Hospital Regional do Litoral (HRL), que possuía 14 leitos de UTI geral antes da pandemia, conta com mais 35 UTIs e 41 enfermarias para o atendimento exclusivo à Covid-19.

Maior circulação – Estima-se que, em média, 300 mil pessoas residam no Litoral, mas outras milhares de pessoas circulam nos sete municípios da região litorânea do Estado. Segundo os prefeitos, o aumento deste número é perceptível durante a pandemia, já que algumas pessoas que possuem casas no Litoral estão trabalhando em home office ou cumprindo quarentena na região.

“Anteriormente, esperávamos maior circulação de pessoas durante o verão, mas na pandemia essas pessoas têm se mantido no Litoral e, consequentemente, esse aumento constante reflete diretamente no sistema de saúde dos municípios”, disse José Carlos Silva de Abreu, diretor da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá.

Os prefeitos informaram da intenção de retomar as barreiras nas estradas para impedir a entrada de pessoas que não residam ou trabalhem no Litoral. O governo se comprometeu a dar o apoio com as forças de segurança do Estado como Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual.

Presenças – Participaram da reunião o prefeito de Paranaguá e presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, Marcelo Roque; os prefeitos Roberto Justus, de Guaratuba, Rudão Gimenes, de Pontal do Paraná, e Junior Brindarolli, de Morretes; os secretários municipais de Saúde Vinicius Juliano Uyemura (Morretes), Odileno Garcia Toledo (Antonina) e Carmen Moura (Pontal do Paraná); os deputados estaduais Nelson Justus, Alexandre Curi e Anibelli Neto; o presidente da Funeas, Marcello Machado; os responsáveis pelos setores de diretoria de Gestão em Saúde da Sesa, Obras e assessoria de gabinete.

Com informações e fotos da Sesa e AEN