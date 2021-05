Guaratuba faz drive thru para doação de agasalho e cobertor

A Prefeitura de Guaratuba promove campanha de arrecadação de agasalho e cobertor. A entrega na modalidade drive thru, no dia 1º de junho (terça-feira), das 16h às 18h, no Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

A campanha solicita, principalmente, roupas masculinas e cobertores, que são os itens que menos são recebidos nas campanhas de doação. Podem ser doados também gorros, sapatos fechados, roupas infantis, cachecóis, além de agasalhos feminino, entre outras peças em bom estado.

Quem não puder participar no dia 1º, poderá entregar a doação durante todo o mês no Cras.

O Cras fica na rua José Nicolau Abagge, 1330, Cohapar – antigo Fórum.

Mais informações no telefone 3472-8608