Litoral tem mais 12 mortes e confirma índices piores que Paraná e Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde registrou 12 mortes por covid-19 no Litoral em seu informe desta quarta-feira (25): Paranaguá (9), Matinhos (1),Pontal do Paraná (1) e Guaraqueçaba (1).

Foram confirmados 125 novos casos da doença na região: Paranaguá (77), Morretes (28), Matinhos (7), Pontal do Paraná (6) Antonina (6) e Guaraqueçaba (1).

Não houve novos casos em Guaratuba - também não foi registrada pela |Sesa o óbito informado hoje pelo Hospital Regional do Litoral, de um homem, de 62 anos, falecido ontem.

O Litoral tem 33.635 casos confirmados e 810 mortes pela covid. No Paraná, foram registrados mais 5.845 casos e 113 mortes. O estado tem 11.067.721 casos e 25.632 mortos.

O Brasil registrou hoje mais 80.486 casos e 2.398 mortes. O país chega a 16.274.695 confirmações e 454.429 pessoas mortas pela covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, há uma estimativa de 1.086.279 casos ativos no Brasil.

Litoral com os piores índices

Apesar de os números do Brasil serem preocupantes, a incidência e a mortalidade no Paraná são maiores que no país. E no Litoral, ainda maiores do que a média do Paraná. O gráfico acima mostra os números de casos e óbitos para cada 100 mil habitantes.