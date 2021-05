PM fecha cassino clandestino no bairro Carvoeiro

Fotos: Comunicação Social do 9º BPM

A Polícia Militar fechou um cassino clandestino que funcionava no bairro Carvoeiro, em Guaratuba, na noite de terça-feira (25). A informação é do Batalhão do Litoral (9º BPM), com sede em Paranaguá.

Segundo a PM, às 21h30, os policiais da companhia local receberam uma denúncia anônima de que na rua Piquiri, havia uma casa de jogos, equipada com várias com máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar.

No endereço informado, eles foram recebidos pela dona do estabelecimento. “Indagada, ela confirmou o objeto da denúncia e permitiu o acesso dos policiais ao interior do cassino”, informa a PM. Dentro da casa, havia algumas pessoas.

Segundo, a descrição do imóvel, o cassino tinha um hall de entrada com sofá que funcionava como uma sala de espera, um quarto equipado com várias máquinas caça-níqueis (tipo “slot machine”) na parede e uma cozinha localizada nos fundos.

Os equipamentos foram apreendidos e a responsável, de 31 anos de idade, foi conduzida, acompanhada de uma testemunha, até o Cartório Policial Militar “a fim de ser ouvida e qualificada em termo circunstanciado”.

Fonte: Comunicação Social do 9º BPM