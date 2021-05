Guaratuba tem audiência pública sobre finanças e saúde

O Município de Guaratuba realiza nesta segunda-feira (31), audiência pública para a apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura de Guaratuba e do cumprimento do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2021.

Presencialmente, ocorrerá no Plenário da Câmara de Vereadores, com limitação de público por conta da pandemia da covid-19.

A audiência será transmitida pelas páginas do Facebook da Câmara e da Prefeitura;

