Polícia Militar realiza “Operação Baixa Temporada”

A Polícia Militar iniciou na noite desta quinta-feira (3) a “Operação Baixa Temporada” que acontece em todo o Litoral do Paraná.

A ação foi comandada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar, om sede em Paranaguá, e teve a participação de equipes do 17º BPM, de São José dos Pinhais, do 22º BPM, de Colombo, do Batalhão de Polícia de Guarda, de Piraquara), além do apoio de efetivo do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Curitiba.

Segundo o oficial supervisor da operação, 1º tenente André Felipe Satel, a ação teve o objetivo de realizar policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, através da técnica chamada “saturação”, com a intensificação de bloqueios de trânsito, de bloqueios táticos, de abordagens policiais, e da fiscalização de veículos e pessoas. A intenção é reduzir índices criminais e desarticular associações criminosas, informou a PM.

Durante a noite, o efetivo da Polícia Militar foi aplicado em pontos estratégicos dos municípios. Mesmo com as restrições de circulação de pessoas, aplicadas pelo Decreto Estadual nº 7.716, de 25 de maio, foram encontradas pessoas após o toque de recolher das 20h.

Foram abordados 9 veículos e 153 pessoas. Foram vistoriados 11 estabelecimentos. O resultado principal foi a prisão de duas pessoas que responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Houve a apreensão de 5 gramas de cocaína, 1 pistola, 28 munições e de coletes balísticos.

Fonte e imagens: 9º BPM