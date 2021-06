Guaratuba vai vacinar pessoas com 59 anos. Veja como está na sua cidade.

A Prefeitura de Guaratuba informou que vai começar nesta semana a vacinação contra a covid-19 da população em geral, com menos de 60 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o agendamento para as pessoas de 59 anos inicia na quarta-feira (9) e será realizado apenas por um endereço na Internet que será criado com este fim: http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br.

Como cada município tem um perfil populacional diferente, em quatro cidades do Litoral a vacinação do público geral iniciou na semana passada: Paranaguá começou a vacinar pessoas com 48 anos; Matinhos vacinou com mais de 53 e começa hoje a vacinar com 50+; Guaraqueçaba começou a vacinar a partir dos 50 e Antonina dos 45 anos.

Pontal do Paraná anunciou uma programação da semana a partir de hoje, chegando aos 56 anos na quinta-feira (10). Morretes programou a vacinação de pessoas com 59 anos na sexta-feira (11).











Informações sujeitas a constantes atualizações pelas prefeituras

Vacinação contra a covid na Central de Vacinas

Central de Vacinas no ginásio do Parque Municipal do Canela

A Secretaria da Saúde de Guaratuba também informa que, a partir de quinta-feira (10), vai alterar os locais de vacinação. As vacinas contra a covid-19 serão realizadas na Central de Vacinas do ginásio do Parque Municipal (Canela – Piçarras), e as vacinas de rotina voltam a ser realizadas nas Unidades Básicas de Saúde.

Uma outra novidade é que a partir de quarta-feira (9), o agendamento, para todos os grupos, poderá ser realizado no endereço eletrônico específico de vacinação: http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br. Neste portal a população irá realizar o seu cadastro e irá consultar diariamente a data em que sua vacina ficou agendada. Até o lançamento do portal, o agendamento deve ser feito pelo Whatsapp das UBS.

Os grupos que poderão realizar o agendamento da vacinação a partir de segunda-feira (7) são:

Grupos prioritários:

Idosos maiores que 60 anos;

Pessoas portadores de Síndrome de Down maiores que 18 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente Severa que recebam o BPC/Benefício Social, maiores que 18 anos;

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) de 35 anos ou mais;

Pessoas com comorbidades de 35 anos ou mais.

População em geral:

Também será iniciada essa semana a vacinação de pessoas com 59 anos. O agendamento inicia na quarta-feira (9) e será realizado apenas pelo portal vacina.

O idoso que ainda não recebeu a primeira dose da vacina deverá realizar o agendamento e a vacina na Unidade de Saúde. Os pacientes doentes renais crônicos em diálise serão imunizados no próprio serviço onde realizam a diálise.

Além dos professores, também os demais funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA), na faixa etária a partir de 35 anos, poderão realizar o agendamento. Também poderão realizar agendamento os trabalhadores da Apae, APADVG e os trabalhadores da assistência social vinculados ao Cras, Creas, Casas /Unidades de Acolhimento.