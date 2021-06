Litoral tem mais 7 mortes e 226 casos de covid

Gráfico: Sesa

O Litoral tem 7 mortes por covid-19 registradas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (8): Matinhos (3), Paranaguá (1), Guaratuba (1), Pontal do Paraná (1) e Antonina (1).

A Secretaria Municipal da Saúde Guaratuba informou sobre o óbito confirmado em nota de pesar divulgada nesta noite: um morador no bairro de Piçarras, de 75 anos, que estava internado no setor de covid do Pronto Socorro Municipal e morreu na sexta-feira (4).

A Sesa também conforma mais 226 novos casos na região: Paranaguá (123), Matinhos (56), Antonina (22), Guaratuba (12), Pontal do Paraná (8), Guaraqueçaba (4) e Morretes (1).

Já houve 866 mortes por covid no Litoral: Paranaguá (400), Guaratuba (154), Matinhos (100), Pontal do Paraná (88), Antonina (60), Morretes (49) e Guaraqueçaba (15).

A região soma 35.198 infectados desde o início da pandemia: Paranaguá (20.286), Guaratuba (4.327), Matinhos (2.861), Pontal do Paraná (2.736), Antonina (2.360), Morretes (1.988) e Guaraqueçaba (640).

A região tem uma mortalidade de 288,8 óbitos / 100 mil e uma incidência de 11.740 casos / 100 mil

No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 181 mortes e 5.575 casos. O estado tem 27.195 óbitos e 1.121.205 casos confirmados. A mortalidade é de 236,1 óbitos / 100 mil e a incidência de 9.735 casos / 100 mil.

O Brasil confirmou hoje mais 2.378 mortes e 52.911 casos. O país chega a 476.792 mortes pela covid-19 e a 17.037.129 confirmações. A mortalidade é de 226,9 óbitos / 100 mil e a incidência de 8.107 casos / 100 mil.