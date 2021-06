Campanha do Agasalho continua em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social, deu início no dia 1º de junho a Campanha do Agasalho, com diversos pontos de coleta funcionando durante todo este mês de junho.

A causa foi abraçada pelo Instituto de Caridade Flor de Maio, que na manhã desta sexta-feira (11) realizou uma generosa doação de roupas, cobertores e utensílios domésticos.

Caso você também queira participar, basta dirigir-se a um dos pontos de coleta:

Escolas Municipais

Colégio Monteiro Lobato

Secretaria da Educação

Secretaria da Saúde

Secretaria do Bem Estar e Promoção Social

Cras

A campanha é focada em peças de roupas masculinas e cobertores, que são os itens que menos são recebidos durante campanhas de doação. Podem ser doados também gorros, sapatos fechados, roupas infantis, cachecóis, entre outras peças em bom estado. As peças recebidas serão entregues às famílias do município em situação de vulnerabilidade social.

☎️ Mais informações no telefone 3472-8608.