Goleiro, colunista e fotógrafo, Godofredo Yurk será homenageado com sala de imprensa

Godo foi o goleiro sensação na chamada época de ouro do futebol do litoral paranaense. Com uma perna só desde um acidente sofrido aos 17 anos, jogou muito tempo no Clube dos 33.

Na rede social ainda é comentada uma defesa incrível que fez em um jogo do dos veteranos do Ypiranga contra o time de Agudos do Sul, em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina.

Reza a lenda que o delegado da cidade chegou a soltar os presos para poderem assistir o jogo onde o time de Guaratuba vinha com seu goleiro de uma perna só. Godo acabou defendendo um pênalti, mas com o nariz. Neste mesmo dia, ele ainda fez um belíssimo gol, também de pênalti, chutando com a muleta.

Godofredo era pai de Vavá, o grande jogador guaratubano, que brilhou em vários times pelo país, como o Palmeiras, e foi campeão brasileiro pelo Coritiba, em 1985, quando fez um gol de pênalti na decisão contra o Bangu, em pleno Maracanã.

Godo também ficou conhecido como fotógrafo e cronista do esporte e da vida da comunidade em sua coluna semana na histórica Folha de Guaratuba.

Foi funcionário da Câmara Municipal e da Prefeitura. Em 2009, a Câmara concedeu a ele o título de cidadão honorário de Guaratuba, que foi entregue em 2012 pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Araújo, o autor da proposta aprovada por unanimidade. Faleceu em 2014, aos 90 anos.

A mais recente homenagem ao esportista, desportista, fotógrafo e colunista foi confirmada na última segunda-feira (7).

Em segunda votação, foi aprovado o Projeto de Lei 740, de iniciativa do vereador Felipe Puff (DEM), que denomina um espaço destinado aos profissionais de comunicação no atual Parque Municipal, construído em torno do Estádio Municipal Prefeito Acir Braga, onde tanto brilhou, de “Sala de Imprensa João Godofredo Yurk Neto”. O projeto segue para sanção do prefeito Roberto Justus.

