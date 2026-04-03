Eleições 2026: pesquisa AtlasIntel mostra Requião Filho na casa dos 30% para Governo do Paraná

Foto: Eduardo Matysiak

O deputado estadual Requião Filho (PDT) ultrapassou a marca dos 30% nas intenções de voto para o Governo do Paraná, segundo pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (2). De acordo com o deputado, o cenário já indica uma tendência de segundo turno no estado.

“A pesquisa nos leva a ultrapassar a marca dos 30%, mostrando que estamos chegando cada vez mais perto dos paranaenses com nossas propostas e ideias para um Paraná mais humanizado e para todos. Tenho certeza de que, à medida que a população compara projetos e visões de futuro, esse apoio continuará crescendo”, afirma o parlamentar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de março de 2026, com 1.254 eleitores do Paraná, utilizando metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob os números PR-00105/2026 e BR-05315/2026.

Na mesma pesquisa, o senador Sergio Moro (PL) aparece na frente, com índices acima dos 50%, indicando possibilidade de vitória no primeiro turno.