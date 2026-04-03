Ponte de Guaratuba será inaugurada no aniversário da cidade: 29 de abril

Na reta final, avançam os serviços nos acessos, tanto no lado sul quanto no lado norte, próximo ao limite com o município de Matinhos

Fotos: Arnaldo Neto/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior revelou nesta quinta-feira (2) que a Ponte de Guaratuba será inaugurada no dia 29 de abril, data em que a cidade completa 255 anos de fundação.

“Com a ponte, terminamos com a discussão de mais de 50 anos se a estrutura iria ou não sair do papel algum dia. A ponte virou realidade. Agora, com a ponte, vamos trazer mais prosperidade, agilidade de serviços, ou seja, mais avanços para Guaratuba, e consequentemente para o nosso Litoral e o Paraná”, afirmou o governador.

Na reta final das obras, os trabalhos avançam em ritmo acelerado e já entram nas etapas decisivas para a conclusão do empreendimento. A aplicação da última camada de asfalto no tabuleiro da ponte teve início no dia 20 de março, marcando um dos passos mais importantes da fase final da obra. Nesta semana, também avançam os serviços de revestimento em concreto asfáltico nos acessos, tanto no lado sul quanto no lado norte, próximo ao limite com o município de Matinhos.

Uma das frentes mais recentes é a implantação do sistema de iluminação da ponte, cujos primeiros testes começaram nesta semana e devem se tornar um dos diferenciais da travessia. Na última sexta-feira (27), foram realizados os primeiros testes de iluminação no tabuleiro da pista, trecho por onde os veículos irão circular. A ativação ocorre de forma gradual, conforme os circuitos elétricos são concluídos e as luminárias instaladas.

A ponte conta com 211 postes ao longo de sua extensão, incluindo os acessos. Até o momento, cerca de metade já foi implantada. Nos próximos dias, os testes devem avançar para outras áreas, incluindo o acesso de Guaratuba, na região do Morro dos Bombeiros, assim como o lado que liga a Matinhos. A etapa final será a iluminação do trecho estaiado, considerada a mais emblemática do projeto e que deve ser concluída mais próxima da inauguração.

Outro destaque é a escolha da tecnologia utilizada. As luminárias adotam temperatura de cor mais baixa, em torno de 2.700 Kelvin, resultando em uma luz mais amarelada. A medida segue critérios ambientais e busca reduzir os impactos sobre a fauna e a vida marinha da região, que inclui áreas sensíveis de preservação no entorno da baía. Ao mesmo tempo, o sistema atende às normas técnicas de iluminação viária, garantindo visibilidade adequada para motoristas, ciclistas e pedestres.

Ritmo intenso

Além da iluminação, outras frentes seguem em ritmo acelerado para assegurar a entrega dentro do cronograma. No tabuleiro, as equipes atuam ainda na instalação dos guarda-corpos ao longo das laterais da ponte. Na sequência, será iniciada a implantação das juntas de dilatação, dispositivos essenciais para absorver os movimentos naturais da estrutura e garantir sua durabilidade ao longo dos anos.

Os trabalhos na construção da Ponte de Guaratuba seguem em 24 horas por dia, com foco nas etapas finais de acabamento e na implantação dos acessos. As frentes noturnas, que ao longo dos últimos meses foram essenciais para dar suporte ao avanço da obra durante o dia, agora se concentram em intervenções específicas que exigem maior controle operacional e visibilidade.

Com a conclusão da instalação dos estais – que sustentam o trecho central – e o fechamento do vão principal, etapa conhecida como o “beijo da ponte”, a estrutura entra em uma fase mais voltada à finalização dos sistemas de segurança e circulação. Entre os serviços em andamento estão a instalação das barreiras de concreto do tipo New Jersey, que fazem a separação dos sentidos de tráfego, além dos guarda-corpos e da infraestrutura de iluminação pública.

Nos acessos, os trabalhos também avançam de forma consistente. No lado da região central de Guaratuba, as contenções já foram concluídas, e as equipes atuam pavimentação do trecho. Já no trecho que conecta Guaratuba com Matinhos, além dessas etapas, seguem os serviços de drenagem, pavimentação e execução do muro de solo reforçado, solução de engenharia utilizada para vencer desníveis acentuados em espaços reduzidos.

Imagens mais recentes divulgadas pelo Governo do Estado mostram o trecho estaiado totalmente finalizado, com 12 pares de estais em cada um dos mastros, além da definição clara das pistas de rolamento, ciclovia e áreas destinadas a pedestres. A configuração antecipa o impacto direto da obra na rotina da população, que em breve deixará de depender exclusivamente do ferryboat para a travessia da baía.

Marco para o Litoral

Com mais de 1.240 metros de extensão sobre a baía e mais de 3 quilômetros de extensão total considerando os acessos, a Ponte de Guaratuba contará com quatro faixas de tráfego, faixas de segurança em ambos os sentidos, além de calçadas com ciclovia e guarda-corpos

Com investimento superior a R$ 400 milhões, a estrutura é considerada uma das obras mais emblemáticas do Paraná. Além de eliminar a necessidade de travessia por balsa, a ponte terá papel estratégico na integração logística dos municípios do Litoral paranaense, além de melhorar o acesso à Santa Catarina a partir da região.