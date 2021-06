Homem é preso em Guaratuba por homicídio ocorrido em 2018

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 30 anos, pelo homicídio de Iverson Pedrozo de Pontes, de 31, ocorrido em maio de 2018, na Cidade Industrial de Curitiba.

A captura aconteceu na quarta-feira (16), em Guaratuba, no Litoral do Estado.

No dia 18 de maio de 2018, Pontes estava jogando sinuca com o suspeito em um bar na capital, e venceu a partida do jogo. O indivíduo não teria aceitado a derrota, disparando tiro de arma de fogo contra o tórax da vítima.

Durante as investigações, a Polícia identificou o indivíduo e solicitou o mandado de prisão, que foi expedido no último dia 9 de junho.